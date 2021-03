Eriksen: “Anno duro, mai pensato di scappare. Ora è arrivato il mio momento. Giocare per l’Inter è bellissimo”

Christian Eriksen si è ripreso l’Inter. Dopo essere stato ad un passo dal lasciare Milano nelle passate finestre di mercato, il fantasista danese è riuscito a conquistare la fiducia di Conte e una maglia da titolare a centrocampo.

Il fantasista danese ha rilasciato un’intervista a Tv2 Sport per parlare della sua rinascita all’Inter: “È stato l’anno più duro e impegnativo, Ma ora mi sento come se fosse arrivato il mio momento. Quando dicevo certe cose, non volevo intendere che volessi scappare in qualche modo. Volevo davvero lottare per il mio posto, cosa che ho sempre dovuto fare. Ero sicuro che se fosse arrivata la mia occasione, probabilmente avrei provato a coglierla. Sento di averlo fatto anche io. È stato però un periodo mentalmente difficile. Sono venuto a giocare a calcio, e quando non ti è stato permesso di farlo, è stato fastidioso. Fuori dal campo, però, tutto procedeva comunque per il meglio: Milano è una bella città e la famiglia si trova bene. È stato solo sul manto erboso che mancava qualcosa”.

La rinascita: “Essere un giocatore dell’Inter è sempre stato divertente, è sempre stato bello, ma ovviamente al momento è più bello visto che posso giocare di più. È un grande, bellissimo momento per essere un giocatore dell’Inter. Sono stato davvero bravo a chiudere tutte le voci fuori e concentrarmi davvero. Per tantissimi giorni, dopo l’allenamento e le partite, mi sono fermato ad allenarmi di più. Sulle punizioni, i tiri in porta o altre cose, proprio perché ho avuto la possibilità di allenarti molto di più, visto che non giocavo”.

