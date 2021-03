Inter, retroscena Bastoni: non solo Barcellona, anche il Liverpool ha chiesto informazioni

Alessandro Bastoni continua a stupire partita dopo partita. Classe 1999, è ormai un titolare indiscusso dell’Inter da un anno abbondante, avendo scalzato dal ruolo addirittura un gigante come Diego Godin. Tranquillità, personalità e tanta tecnica gli hanno permesso di scalare le gerarchie e diventare un uomo fondamentale per la retroguardia di Antonio Conte, che può quindi contare su un difensore centrale mancino di piede e di assoluta affidabilità (l’anno scorso, infatti, sia Skriniar che Godin, posizionati sul centrosinistra nonostante siano destri di piede, facevano molta fatica). E mentre l’Inter se lo gode e se lo coccola, dall’estero diversi grandi club hanno iniziato a posare gli occhi su di lui in vista del mercato.

Come riporta calciomercato.com, non solo il Barcellona sarebbe interessato a Bastoni. Anche il Liverpool, infatti, avrebbe chiesto informazioni all’Inter, che però ha sbarrato la strada fin da subito. Basto non si muove, e anche lui è contentissimo così: così come per Lautaro Martinez, il rinnovo di contratto è ormai pronto e solo da firmare. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il tutto.

