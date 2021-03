Lautaro-Inter, avanti insieme: contratto già pronto, manca solo la firma. I dettagli dell’accordo

Lautaro Martinez continua a segnare e, in vista del futuro, è davvero prontissimo a prolungare il proprio matrimonio con l’Inter. D’altra parte, dopo le ripetute voci circolate negli ultimi mesi la conferma l’ha data proprio lui, nel corso dell’intervista rilasciata ieri dopo la vittoria ottenuta contro il Torino. “Rinnovo? Ci stiamo lavorando, l’Inter è in difficoltà ma troveremo l’accordo, sono tranquillo”, ha dichiarato ai microfoni di Sky a caldissimo, dopo lo strepitoso gol di testa realizzato ad una manciata di minuti dalla fine della partita. L’obiettivo ora è quello di portare a casa lo Scudetto, ma il futuro a tinte nerazzurre non è comunque in discussione.

A questo proposito, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport espone nuovamente i dettagli del nuovo accordo. Il Toro nerazzurro passerà dagli attuali 2,5 a 4,5 milioni annui di ingaggio, con un contratto allungato fino al 2024. Ma, soprattutto, risolto il nodo della clausola rescissoria: sarà rimossa, così da evitare qualsiasi tipo di preoccupazione dal mercato. Ora mancano solo le firme: il suo agente, Beto Yaque, è già a Milano. Verosimilmente, appena la dirigenza interista sarà guarita dal Covid si procederà a mettere tutto nero su bianco.

