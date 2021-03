Il Giorno – Attese novità sul futuro societario. Entro domani gli stipendi di gennaio e febbraio

La vittoria ottenuta ieri contro il Torino, abbinata alla contemporanea sconfitta del Milan, ha alzato del livello di entusiasmo in casa Inter: la formazione nerazzurra ha ottenuto un successo pesantissimo in ottica tricolore, allungando sui cugini ormai staccati in classifica. Dalle parti di Viale della Liberazione, però, le discussioni non riguardano solo le questioni di campo, ma anche quelle relative alle vicissitudini societarie.

L’ipotesi di una cessione al gruppo Bc Partners sembra perdere quota, mentre nella giornata di ieri si è parlato di un possibile rilancio di Suning, disposto a rimanere in sella. Stando a quanto riportato da Il Giorno, inoltre, entro la giornata di domani dovrebbero essere saldati gli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio: attese a breve, inoltre, novità legate al futuro proprietario.

