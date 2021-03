Social – 500 panchine per Conte, la gioia con l’abbraccio dell’Inter: “Bello festeggiare con voi”

Antonio Conte ieri non era in panchina: il tecnico salentino, squalificato, ha assistito dalla tribuna alla preziosissima vittoria della sua Inter contro il Torino, al termine di una gara particolarmente sofferta. Quella dell’Olimpico ha rappresentato, in ogni caso, la panchina numero 500 per l’allenatore, che ha voluto festeggiare postando sui social un’immagine del suo gruppo squadra, abbracciato nel celebrare un successo che peserà tantissimo in ottica campionato.

Questo il post dell’allenatore: