Accadde Oggi – 15 marzo 2011: l’Inter di Leonardo rimonta il Bayern Monaco e vola ai quarti di Champions League

Il 22 maggio 2010 l’Inter sconfigge il Bayern Monaco in finale di Champions League sollevando la terza Champions League della sua storia. Meno di un anno dopo, il 15 marzo 2011, le due squadre si incontrano di nuovo per il ritorno degli ottavi di finale della nuova edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Una partita che entrerà nel lungo elenco delle grandi imprese nerazzurre, quasi al pari di quella avvenuta a Madrid.

L’Inter di Leonardo, subentrato a dicembre a Benitez, fu sconfitta 1-0 all’andata a San Siro. Al ritorno, all’Allianz Arena, arrivò uno strepitoso successo 3-2, in rimonta che sancì il passaggio del turno. Al vantaggio immediato di Samuel Eto’o replicò Mario Gomez prima, e Thomas Müller dopo. I sogni di “remuntada” sembravano svaniti, ma a 20 minuti dal termine Wesley Sneijder firma il pareggio con un destro chirurgico riaprendo il discorso qualificazione. Nel finale, all’88°, arriva lo zampino di Goran Pandev: il macedone riuscì a battere l’incolpevole Kraft con un sinistro a giro terminato nel sette. L’Inter verrà eliminata in maniera clamorosa nei quarti di finale per mano dello Schalke 04.