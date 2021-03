Mercato – Inter, in Inghilterra annunciano l’addio di Wijnaldum: “E’ fatta al 95%”

In una stagione che potrebbe essere salvata solamente dal percorso in Champions League, in casa Liverpool è chiaro che la prossima estate bisognerà lavorare sul mercato per aggiustare una rosa che negli ultimi mesi ha fatto emergere fin troppi punti deboli. All’interno del nuovo progetto sportivo che Jurgen Klopp sta elaborando insieme al club, non vi sarà con ogni probabilità Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese lascerà scadere il suo contratto il prossimo giugno 2021 e a fine stagione farà le valigie definitivamente.

Sebbene si pensava che i rapporti col Barcellona si fossero raffreddati ultimamente, in particolare a seguito dell’esplosione del giovane Ilaix Moriba delle ultime giornate, in realtà Ronald Koeman starebbe spingendo fortissimo per avere il centrocampista che ha già allenato nella nazionale olandese. Secondo quanto rivelato da una fonte a Football Insider, l’accordo tra Wijnaldum e il club catalano sarebbe già arrivato al 95%. Obiettivo mancato dunque per l’Inter che aveva lavorato a lungo con gli agenti dell’olandese, prima della grande frenata di quest’ultimo inverno dovuta alle note vicende societarie di casa nerazzurra.

