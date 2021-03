CdS – La moviola di Torino-Inter: netto il rigore su Lautaro. La rete di Sanabria lascia qualche dubbio

Nonostante l’Inter abbia alla fine dei conti portato a casa i tre punti dopo una partita sporca e sofferta contro un Torino piuttosto solido in difesa, questa mattina è doveroso come sempre analizzare quelli che sono stati gli episodi più dubbi e contestati durante la gara di ieri pomeriggio. Nello specifico, sono due i momenti dell’incontro sui quali dobbiamo soffermarci, entrambi arrivati nel corso della ripresa. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando con la moviola realizzata questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

Il primo episodio che viene analizzato riguarda il contatto tra Lautaro Martinez e Armando Izzo che ha portato al rigore successivamente trasformato da Romelu Lukaku. Il centrale del Torino non cerca il pallone e con troppa irruenza precipita sulle gambe dell’argentino che finisce giù in area di rigore: l’irregolarità è netta. Diverso invece il secondo caso che ha fatto discutere, vale a dire in occasione del gol del momentaneo pareggio granata. Secondo il quotidiano romano, infatti, resta qualche dubbio a seguito del presunto fallo che non viene rilevato ai danni di Skriniar, spinto sia da Sanabria che da Zaza.

GLI HIGHLIGHTS DI TORINO-INTER >>>