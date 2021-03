Eriksen: “Il gol nel derby è stato eccezionale. La prima maglia che ho avuto? Quella di Baggio!”

Intervistato speciale nel MatchDay Programme in occasione di Inter-Atalanta, Christian Eriksen ha risposto a cinque domande sul suo passato e sul suo presente. Dall’amore per Laudrup e Baggio al modo in cui vive i prepartita, ecco le sue dichiarazioni.

Idolo – “Il mio idolo da bambino è sempre stato Michael Laudrup. In Danimarca tutti vogliono essere come lui, è stato il giocatore danese più forte in assoluto. Una vera fonte di ispirazione”.

Baggio – “Mio papà era un grande fan di Roberto Baggio e appena ne ha avuto l’occasione mi ha comprato la sua maglia. Quindi la prima maglia da calcio che ho avuto è stata proprio quella del Divin Codino”.

Musica – “C’è sempre la musica ad accompagnarmi verso gli allenamenti e nel prepartita. Le mie due canzoni preferite in questo momento sono ‘Wow’ di Post Malone e ‘Beautiful People’ di Ed Sheeran”.

Italia – “C’è un posto dell’Italia che porto nel cuore: è Jesolo. Da bambino andavo nel camping di Cavallino Tre Porti, era pieno di danesi. Passavo l’estate giocando sulla spiaggia con gli amici”.

Gol nel derby – “Segnare ha sempre un gusto speciale, unico. Farlo nel derby è stato bellissimo, quel calcio di punizione era perfetto per me. È stato un momento eccezionale”.

Inter dei sogni – “In porta Julio Cesar, straordinario anche con il suo mancino. Poi Chivu, scuola Ajax, difensore di classe. Cambiasso, il padrone del centrocampo, e ovviamente Sneijder: visione di gioco, tecnica e colpi straordinari. Infine, Roberto Baggio: idolo di mio papà, lo ammiravo fin da bambino”.

