Mercato – Dimarco, ecco quanto può incassare l’Inter dalla sua cessione. Ma non è escuso il ritorno

Sembra molto probabile che a fine stagione l’Hellas Verona possa esercitare il diritto di riscatto che vanta nei confronti di Federico Dimarco. I numeri collezionati dall’esterno di proprietà dell’Inter in questa stagione sono piuttosto chiari: tre gol e cinque assist in 22 presenze, ma soprattutto l’impressione che finalmente sia giunto il momento di fare quel salto di qualità tanto atteso. Del resto, stiamo parlando di un ragazzo che ha ancora 23 anni e tutta una carriera davanti per recitare un ruolo importante nel calcio italiano.

Per quanto riguarda il suo futuro sul mercato, come dicevamo in apertura e sottolineato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il Verona difficilmente si lascerà scappare l’opportunità di acquistarlo a titolo definitivo a fine stagione. Basti pensare che il diritto di riscatto è stato fissato a 6,5 milioni di euro con l’Inter, sebbene il club nerazzurro abbia mantenuto la metà dell’incasso per la futura rivendita. Quest’ultimo aspetto non va sottovalutato, perché qualora in futuro la società interista decidesse di ricomprarlo, per via di questa clausola lo farebbe a metà prezzo.

