Inter-Atalanta, la conferenza stampa di Antonio Conte: tutte le informazioni

Scenderà in campo lunedì sera l’Inter di Antonio Conte nel complicatissimo impegno contro l’Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini sta attraversando un ottimo momento di forma e probabilmente è la squadra più complicata da affrontare per i nerazzurri in questo campionato. Due moduli molto simili che fanno affidamento alla corsa dei propri esterni, ma allo stesso tempo due interpretazioni di gioco che differiscono per quanto riguarda in particolar modo l’atteggiamento del pressing in fase di non possesso.

Per quanto riguarda l’Inter, che attualmente vanta sei punti di vantaggio sul Milan, l’ultima gara contro il Parma ha messo in evidenza un piccolo calo di concentrazione, il quale è stato comunque minimizzato dalla doppietta di Alexis Sanchez che ha decretato i tre punti. Per presentare il match che chiuderà la 26esima giornata del campionato di Serie A, Antonio Conte domani – domenica 7 marzo – a partire dalle 13.30 si presenterà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti che come sempre saranno collegati in video.

INTER-CONTE, AVANTI INSIEME: NASCE UN CICLO? >>>