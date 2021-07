Il ritorno di Eriksen, Chris a Milano entro una settimana: esami in programma. Le ultime sul futuro

Lo staff medico nerazzurro è in continuo contatto con i medici del Rigshospitalet, la struttura nella quale Eriksen è stato ricoverato

L'Inter è pronta a riabbracciare Christian Eriksen. Un mese esatto da quel 12 giugno e dall'arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia, La Gazzetta dello Sport rivela come il club nerazzurro sia a lavoro per riaccogliere ad Appiano il fantasista danese.

Il riposo è la vera parola d'ordine in questo momento, questa è una piccola premessa che è doveroso fare. Christian Eriksen potrebbe però sbarcare a Milano entro questa settimana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non c'è ancora una data certe e nelle prossime ore giocatore e club faranno il punto della situazione, mentre lo staff medico nerazzurro è in continuo contatto con i medici del Rigshospitalet, la struttura nella quale Eriksen è stato ricoverato.