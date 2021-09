GdS – Eriksen si rilassa a Milano ed ha un vicino speciale. Tra un mese potrebbe tornare ad allenarsi

Il calciatore danese spera di poter ottenere presto l'ok per tornare a giocare

Prosegue a Milano il ritorno alla normalità di Christian Eriksen in attesa che il futuro possa portare buone notizie. Il calciatore dell' Inter , ad esempio, ieri pomeriggio è stato avvistato da diversi tifosi nerazzurri al Parco Sempione in bici insieme al figlio, nascosto dietro una mascherina e un paio di occhiali da sole. Insomma, una splendida immagine che racconta tanto della nuova vita del trequartista danese, in una città che dopo le difficoltà di ambientamento iniziali lo ha letteralmente stregato e della quale si è innamorato.

Tra l'altro, nello stesso stabile di zona Moscova in cui vive lo stesso Eriksen, da qualche settimana c'è un vicino speciale, vale a dire Simone Inzaghi. E chissà magari i due non si siano incrociati più volte sul pianerottolo, dopo essersi già conosciuti ad inizio agosto quando il danese fece visita ai compagni ad Appiano Gentile.

Addirittura, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, tra un mesetto il trequartista potrebbe anche tornare ad allenarsi a piccole dosi: un po’ di cyclette, giri di campo, contatto con il pallone in una struttura sportiva vicino a casa. Un processo di naturale 'riatletizzazione' che verrebbe però svolto nella sua Danimarca, poiché in Italia non è consentito neanche l'allenamento per la pratica agonistica per chi come Eriksen si ritrova un defibrillatore sottocutaneo.