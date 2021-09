Sampdoria-Inter, Sanchez mette il turbo: può rientrare tra i convocati

L'attaccante cileno ha lavorato benissimo nelle ultime settimane

E' avvenuto più in fretta del previsto il recupero di Alexis Sanchez, finalmente pronto a mettersi a completa disposizione di Simone Inzaghi. Dopo aver ricominciato ad intensificare il lavoro con il pallone la scorsa settimana, l'attaccante è tornato ad effettuare una parte di allenamento in gruppo e a partire da oggi potrebbe svolgere l'intera seduta insieme ai compagni. Insomma, secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, sperare di vedere l'ex Barcellona nella lista dei convocati per la sfida di domenica contro la Sampdoria non è più un'utopia.