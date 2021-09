Marotta: “Rinnovi? Nessun problema: ambiente compatto rispetto alle previsioni”

Le parole dell'ad nerazzurro che rassicurano i tifosi nerazzurri

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport al termine di un evento a Forlì. L'ad nerazzurro ha lanciato un messaggio rassicurante circa i rinnovi di Lautaro Martinez, Barella e Brozovic: "Siamo a buon punto, così come per gli altri. Da questo punto di vista grossi problemi non ne abbiamo".