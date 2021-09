TS – Inter, i bomber del futuro: tra Esposito e Raspadori spunta Gouiri del Nizza

Sono davvero numerosi i talenti seguiti dal club nerazzurro per il futuro

Se nei giorni scorsi era stato fatto il nome di Lorenzo Lucca tra i giovanissimi profili osservati dall' Inter per il futuro, alla lunga lista dei possibili attaccanti di domani ai quali il club nerazzurro starebbe pensando, questa mattina Tuttosport ha tirato in ballo anche il profilo di Amine Gouiri. Il classe 2000 di proprietà del Nizza è davvero un astro nascente del calcio europeo, ma la valutazione da 35 milioni di euro e la concorrenza sul mercato spietata di numerose big potrebbe scoraggiare qualsiasi tipo di movimento.

Del resto la rosa dei giovani attaccanti che potrebbero fare le fortune del club in futuro è davvero molto lunga. Se iniziamo dai talenti di proprietà dell'Inter, ad esempio, tra i ragazzi nati nel nuovo millennio si può partire dal 2001 Martin Satriano, trattenuto da Simone Inzaghi in prima squadra dopo le ottime impressioni avute nel pre-campionato. Come dimenticare poi Sebastiano Esposito, di un anno più giovane dell'uruguaiano, partito fortissimo nel prestito al Basilea, oppure Salcedo e Pinamonti andati via a titolo temporaneo allo Spezia e all'Empoli. Ma attenzione anche a Samuele Mulattieri che in Serie B col Crotone ha iniziato la stagione con tre reti in due partite.