GdS – Italia, stop per Bastoni e Sensi: hanno già lasciato il ritiro

I due interisti non saranno convocati per il match contro la Lituania

Brutte notizie per l'Inter che arrivano direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle scorse ore si sarebbero fermati sia Alessandro Bastoni che Stefano Sensi, entrambi già tornati a casa dopo l'ultimo allenamento di ieri e fuori dai giochi per il match di questa sera in programma con la Lituania. Per il centrale nerazzurro si tratta di una contusione accusata in partitella, mentre per Sensi una noia al polpaccio, probabilmente lo stesso problema che aveva costretto Mancini a tenerlo in tribuna anche in occasione dell'ultimo incontro pareggiato con la Svizzera.