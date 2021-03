Eriksen rinato? Zazzaroni e Caressa a sorpresa: “E’ sempre lo stesso e non è un fuoriclasse”

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, durante il programma Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, hanno parlato di Christian Eriksen. Secondo i due giornalisti il fantasista danese è ancora lontano dalla sua versione migliore, seppure è riuscito ad integrarsi finalmente nello scacchiere tattico di Conte.

Ecco le parole di Zazzaroni: “Io non vedo nessun new Eriksen, anzi è lo stesso. Solo che gioca più basso. Non è l’Eriksen talento del calcio europeo che abbiamo ammirato”.

L’intervento di Caressa: “Eriksen ha imparato a stare nella posizione che gli chiede Conte, devo ancora vedere l’Eriksen che inventa. Io non lo considero un fuoriclasse, ma solo un buon giocatore”.

