GdS – Troppi infortuni, il Borussia M nicchia sul riscatto di Lazaro: rientro a Milano?

In vista della prossima finestra di mercato, la dirigenza dell’Inter è chiamata a sciogliere il rebus Lazaro. L’esterno austriaco, in prestito al Borussia Moenchengladbach, ha vissuto una stagione contrastante tra alti e bassi. I tanti infortuni rimediati frenano il club tedesco, che potrebbe decidere di non riscattarlo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lazaro potrebbe così tornare all’Inter. Pur avendo dimostrato di far comodo, il Borussia non è convinto di riscattarlo, anche perché i guai fisici al momento sono una costante della sua carriera. Nelle prossime settimane il club tedesco dovrà prendere una decisione, l’Inter spera nel riscatto altrimenti bisognerà trovare una nuova sistemazione.

COLPO PER LA CHAMPIONS: E’ MURIEL IL SOGNO DI CONTE >>>