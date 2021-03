Carnevali svela: “L’Inter ci ha chiesto Berardi. E’ un campione e ora tutti se ne sono accorti”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare di Domenico Berardi, in gol con la Nazionale azzurra nella sfida contro l’Irlanda del Nord.

L’attaccante neroverde è stato sondato sul mercato anche dall’Inter. A confermarlo è lo stesso Carnevali: “Negli ultimi mercati quali grandi hanno chiesto Berardi? Juventus, Inter e Roma. Con Domenico ci lega un rapporto speciale. E’ vero che ci sono state offerte o interessamenti per lui, ma abbiamo sempre concordato che la cosa migliore era andare avanti insieme”.

Sulla crescita di Berardi: “Ho provato una grande soddisfazione perché su Domenico molti in passato nutrivano dei dubbi, mentre noi abbiamo sempre creduto ciecamente in lui. E’ un ragazzo eccezionale e le parole del patron Squinzi, che voleva farne un simbolo del Sassuolo, stanno diventando realtà. Berardi aveva fatto bene anche in precedenza con la Nazionale e in azzurro si sta confermando sui grandi livelli toccati in queste stagioni con il Sassuolo. E’ un campione e ora tutti se ne rendono conto”.

