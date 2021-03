Sky – Bulgaria-Italia, Barella verso una maglia da titolare: ballottaggio per Bastoni e Sensi

Dopo la buona vittoria ottenuta per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, per l’Italia di Roberto Mancini è tempo di tornare nuovamente in campo. Sarà la Bulgaria, a Sofia, ad attendere gli azzurri nella seconda gara, in programma domenica sera alle ore 20.45. Il ct italiano ha in programma delle rotazioni per la formazione titolare, alcune delle quali riguardano anche i calciatori dell’Inter.

Stando a quanto riportato da Sky, dopo aver giocato solo la parte finale della gara contro l’Irlanda del Nord dovrebbe essere arrivato il momento di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro partirà titolare nel ruolo di mezzala, mentre per Alessandro Bastoni e Stefano Sensi sarà un ballottaggio fino agli ultimi minuti. Sul centrale sembra essere favorito Acerbi, per sostituire Chiellini. Sul centrocampista, invece, sembra essere in pole Locatelli. Probabile solo panchina, quindi, per gli altri due nerazzurri.

