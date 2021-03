UFFICIALE – L’esito degli esami strumentali per Berardi e Caputo: rischiano Inter-Sassuolo?

Brutte notizie per il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Dal ritiro della nazionale, infatti, sono tornati a casa anzitempo sia Domenico Berardi che Francesco Caputo, entrambi alle prese con alcuni problemini fisici. Dopo il rientro, i due sono stati sottoposti agli esami strumentali, il cui esito è stato reso noto poco fa dalla società neroverde sul suo sito ufficiale. “Gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale, hanno evidenziato: per Domenico Berardi un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francesco Caputo invece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia”, recita il comunicato.

I due attaccanti restano quindi in forte dubbio per Inter-Sassuolo, gara in programma sabato scorso, rimandata causa focolaio Covid in casa nerazzurra e riprogrammata per il prossimo mercoledì 7 aprile, alle ore 18.45.

