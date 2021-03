Attenta Inter, anche la Roma punta Musso. E l’Udinese potrebbe preferirla: ecco perché

Mentre l’Inter valuta fortemente la possibilità di confermare Samir Handanovic come numero uno della squadra per (almeno) un’altra stagione, uno dei portieri seguiti per più tempo dagli osservatori nerazzurri potrebbe sfuggire di mano. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe spuntata un’altra pretendente per Juan Musso dell’Udinese. Si tratterebbe della Roma, che oltre ad apprezzarlo molto dal punto di vista tecnico, potrebbe avere anche un asso nella manica per quel che riguarda l’operazione di mercato.

Nella rosa dei giallorossi, infatti, sono presenti due calciatori sui quali il tecnico dell’Udinese Luca Gotti si è già espresso molto positivamente. Amadou Diawara e Carles Perez, molto graditi al mister bianconero, potrebbero quindi entrare nell’operazione ed abbassare sensibilmente i 20 milioni di euro richiesti dal club friulano per il portiere argentino. L’Inter, quindi, deve fare attenzione: oltre a Milan ed Atalanta, ora su Musso c’è una pretendente in più.

