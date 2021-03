Mercato – Muriel è il colpo giusto per l’Inter?

Quando Antoniosi innamora di un giocatore, c’è poco da fare. E la tifoseria interista conosce bene questo aspetto dell’allenatore leccese negli ultimi due anni. Gli arrivi dal mercato di giocatori comene sono una conferma e Conte sembra essersi innamorato di nuovo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico neroazzurro ha messo nel mirino il prossimo acquisto per il mercato estivo: Luis Muriel.

Il colombiano sta vivendo una stagione strepitosa, forse la migliore della sua vita. I numeri parlano chiaro: 16 gol e 7 assist in 26 presenze in Serie A. Un elemento chiave nello scacchiere di Gasperini, anche da subentrato. Un attaccante che ha un modo di giocare spettacolare ma che è anche capace di vivere dei bassi come più volte ha fatto in carriera: un giocatore pieno di luci e ombre che andremo ad analizzare.