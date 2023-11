Fallo su Dimarco in Atalanta-Inter, parla Rocchi: “Bravo l’arbitro”

Intervenuto come da consuetudine nel corso di Open VAR, trasmissione di DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato l’episodio del gol di Scamacca, in Atalanta-Inter della scorsa settimana, nel quale non è stato ravvisato alcun fallo su Dimarco da parte di Lookman.

Queste le sue parole dopo aver ascoltato l’audio della sala VAR:

“Viene ribadito che non c’è niente di così evidente da dover intervenire. Molto bravo l’arbitro a decidere, come chiedo sempre, senza attendere un supporto esterno. Chi ha visto la partita sa che Sozza ha utilizzato lo stesso metro sempre, in area e fuori. Tanto è vero che questa decisione viene accettata senza alcun tipo di problema. Perché insisito che bisogna decidere in campo? Per evitare di mettere nei guai il VAR: se in questo caso l’arbitro non avesse deciso avrebbe messo in difficoltà il VAR”.