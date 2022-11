Farris sull’Inter: “Obbligatorio vincere con il Napoli. Inzaghi? Un predestinato”

"La pausa per il Mondiale è un'incognita per tutti. Questa è una stagione anomala e lo sapevamo dall'inizio. Andremo in ritiro una settimana al caldo per evitare il freddo e aspettare i rientranti dal Qatar. Speriamo così di avere tutti nella stessa condizione per il rientro a gennaio. Rischio infortuni? Chi va al Mondiale avrà un ciclo di allenamenti molto intensi, cercheremo intanto di essere pronti con i giocatori che abbiamo a disposizione. Lukaku? Ha fatto un grande lavoro per rientrare, ma ha avuto un inciampo non previsto con noi. Ha grande voglia, vuole dare tanto all'Inter. L'importante è che stia bene e che riesca a rientrare in forma".