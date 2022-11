VIDEO – CASO ONANA-Camerun, news calciomercato e AMICHEVOLI INTER

Apriamo la settimana con le più importanti notizie di casa Inter. Il caso Onana scuote la nazionale del Camerun: lascia il Qatar e il Mondiale. Il calciomercato si agita per la fascia sinistra con Gosens in uscita. Tra una settimana inizia il ritiro dell'Inter: ecco date e avversari delle amichevoli in programma.