Mercato – Inter, tanta concorrenza per Thuram: arrivo a gennaio unica via

In casa Inter c'è un nome che, più di tutti gli altri, è al centro del desiderio della dirigenza nerazzurra. Si tratta di Marcus Thuram , il cui acquisto è da tempo nell'agenda di Marotta e Ausilio . Tuttavia, la concorrenza per l'attaccante è tanta.

Non solo. A complicare ulteriormente la trattativa è la richiesta dei tedeschi per liberarlo già nel mercato invernale: 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dall'Inter, specie per un giocatore in scadenza di contratto il prossimo giugno.