Skriniar e De Vrij, ma non solo: il punto sui rinnovi dell’Inter

Tutte le trattative per i giocatori nerazzurri in scadenza di contratto

Sono mesi delicati per l' Inter , chiamata a prendere alcune decisioni importanti sul fronte dei rinnovi di contratto . Sono tanti, infatti, i giocatori in scadenza che aspettano ancora di capire quale sarà il loro futuro.

Come riporta il sito de La Gazzetta dello Sport , la questione principale a tenere banco in casa nerazzurra è quella di Milan Skriniar , da parte del quale manca ancora una risposta alla proposta dell'Inter da 6 milioni di euro più bonus.

Rinnovo quasi sicuro, invece, per Darmian, grazie al Decreto Crescita, mentre se ne discuterà in primavera per Dzeko, per il quale c'è già la promessa pubblica di Marotta. Probabile anche il rinnovo di D'Ambrosio.