Champions League 2023/2024, com’è la situazione fasce e a che punto è l’Inter

In attesa di completare l’opera centrando la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, l’Inter con questa cavalcata fino alla finale di questa edizione della Champions ha scalato notevoli posizioni nel ranking UEFA guadagnandosi un importante vantaggio.

Come sapete la fase a gironi della massima competizione europea prevederà anche per la prossima stagione 8 gruppi all’interno dei quali verranno sorteggiate una squadra per ciascuna delle quattro fasce, con il consueto vincolo delle leghe di provenienza per cui non possono capitare nello stesso girone due squadre italiane (o due spagnole, o due due francesi ecc).

La prima fascia è dedicata ai campioni: un posto per la vincitrice della Champions League, uno per chi vince l’Europa League e sei posti per i migliori sei campionati per ranking UEFA (in questo momento Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Francia e Portogallo). Nel caso in cui la vincitrice di uno dei top 6 campionati dovesse corrispondere con la vincitrice di una delle competizioni principali (cosa che potrebbe succedere col Manchester City campione d’Inghilterra e in finale di Champions contro l’Inter) uno slot andrebbe al settimo campionato in ordine di ranking (l’Olanda).

Dalla seconda fascia in poi si prende l’ordine delle squadre qualificate alla fase a gironi in base al ranking UEFA, con 8 squadre per ciascuna fascia. È logico pensare che, più è alto il ranking, potenzialmente più forti sono le squadre. Dunque finire in fasce più alte potrebbe garantire un vantaggio non indifferente al sorteggio, anche se non sempre è così.

La situazione ad oggi è ancora in bilico, considerando che si devono ancora giocare le finali europee e diversi campionati devono ancora decretare la squadra vincitrice. Stando alla situazione odierna però, ecco come si potrebbero configurare le prime due fasce della prossima Champions League:

PRIMA FASCIA

Manchester City (campione Inghilterra);

(campione Inghilterra); Barcellona (campione Spagna);

(campione Spagna); Napoli (campione Italia);

(campione Italia); Borussia Dortmund O Bayern Monaco (in base a chi vince in Germania);

(in base a chi vince in Germania); PSG ;

; Benfica O Porto (in base a chi vince in Portogallo);

(in base a chi vince in Portogallo); INTER O Feyenoord (Inter se vince la Champions, altrimenti la squadra campione d’Olanda);

(Inter se vince la Champions, altrimenti la squadra campione d’Olanda); Roma O Siviglia (chi vince l’Europa League tra le due).

SECONDA FASCIA

Real Madrid;

Manchester United;

Borussia Dortmund O Bayern Monaco (chi vince il campionato va in prima, l’altra in seconda);

Atletico Madrid;

RB Lipsia;

Benfica O Porto (chi vince il campionato va in prima, l’altra in seconda);

Inter (se non vince la Champions League);

Juventus.

Ovviamente la situazione è temporanea e non definitiva, in quanto si deve ancora completare il quadro delle squadre che devono qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions League (come la stessa Inter) ed è pendente la situazione relativa alla Juventus che potrebbe essere esclusa dalle coppe. Arsenal, Shakhtar Donetsk e RB Salisburgo le più alte pretendenti a subentrare, anche se le ultime due dovranno passare dal preliminare.

Per la terza e la quarta fascia, invece, la situazione è ancora estremamente aperta.