La sconfitta contro il Manchester City è stata anche una dimostrazione della forza dell’Inter, capace di giocarsi alla pari la finale di Champions League. Un dato positivo, nel rammarico generale, dal quale Zhang vorrà ripartire per il prossimo futuro.

Come riporta La Gazzetta Sportiva, i nerazzurri dovrebbero proseguire in nella direzione della sostenibilità economica e nella scelta di giocatori funzionali, ma già pronti per competere ad alto livello, investendo un po’ di più sugli ingaggi e cercando il risparmio sul costo dei cartellini.

Sembra essere questa la direzione per continuare a competere ad alti livelli e per colmare la differenza con club più ricchi e con maggiore esperienza, come il Manchester City.

L’opinione di Passione Inter

Nell’intervista post-partita, Zhang ha parlato della necessità di avere equilibrio nella gestione del club. Tuttavia, è chiaro che l’Inter dovrà trovare il modo di ringiovanire un minimo la rosa, ripartendo sì dalle solide basi di oggi, ma con l’obiettivo di puntare ancora più in alto e di essere sempre più competitivi.