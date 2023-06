Durante il media day di Appiano Gentile a parole Henrikh Mkhitaryan ha lanciato segnali incoraggianti sulle sue condizioni fisiche nell’ottica di un rientro in tempo per la finale di Champions League di sabato contro il Manchester City. Tanto che le quotazioni per un ritorno in campo addirittura da titolare erano in rialzo. Secondo Gazzetta.it però qualche ostacolo c’è ancora.

In queste ore l’armeno dovrebbe continuare a lavorare ad intensità elevata ma a parte per poi forzare nell’allenamento di giovedì, l’ultimo in Italia prima della rifinitura di venerdì a Istanbul. Se tutto filerà liscio e Mkhitaryan starà bene, è probabile che sarà lui a partire dal primo minuto nel centrocampo di Inzaghi (con Brozovic che a quel punto dovrebbe andare in panchina). Altrimenti più giorni passano senza il ritorno in gruppo, più si allontana la prospettiva di vedere l’ex Roma titolare. La convocazione in ogni caso non appare in dubbio e quindi almeno a gara in corso uno spezzone dovrebbe averlo. Le prossime 48 ore saranno fondamentali per capire se potrà essere titolare.