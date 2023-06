Il Barcellona ha fretta di piazzare in uscita diversi esuberi per rispettare i paletti del piano finanziario presentato a LaLiga e l’Inter sta cercando di approfittarne per arrivare a Franck Kessie. Tanto che dopo la finale di Champions League è previsto un nuovo incontro per arrivare alla decisione finale sul possibile affare.

Lo racconta Sport, molto vicino alle vicende del Barcellona, che fa il punto della situazione: Kessie è in partenza e vorrebbe tornare in Italia dove l’Inter è la società più attiva su questo fronte. Secondo il quotidiano i dirigenti blaugrana in queste ultime settimane avrebbero rifiutato due proposte di scambio presentate dal club interista: la prima con l’argentino Joaquin Correa, la seconda con Denzel Dumfries. Brozovic rimane invece un profilo sul quale il Barça potrebbe ripiegare, ma in prima battuta stanno cercando di vendere il cartellino dell’ivoriano a 35 milioni di euro. Con il 30 giugno che si avvicina, Inter e Barcellona si torneranno a parlare subito dopo la finale di Champions e se non ci saranno sviluppi da altri campionati, la dirigenza interista pensa di poter completare un’operazione vantaggiosa.

L’opinione di Passione Inter

Kessie è il tipo di centrocampista che manca a questa Inter. Pochi dubbi quindi sul fatto che, di fronte alla possibilità di prenderlo con uno scambio o comunque una formula vantaggiosa, all’Inter farebbe più che comodo poter mettere le mani sull’ivoriano che in Serie A può fare la differenza. Certo che privarsi di Brozovic però rimane una cosa non semplice, nel caso il Barça dovesse chiedere il croato.