L’infortunio rimediato contro la Fiorentina potrebbe essere l’ultima pagina di Joaquin Correa all’Inter. Di sicuro, al termine della stagione l’argentino lascerà i nerazzurri, da capire se a titolo definitivo o in prestito. La seconda opzione è la più probabile, dal momento che sembra difficile trovare un’acquirente disposta a pagare per intero il suo cartellino.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la cifra pagata dall’Inter, 33 milioni di euro, non giustificata minimamente dal rendimento del Tucu in questi 2 anni a Milano. L’addio, pertanto, sarà inevitabile, con il club interista che si sta già muovendo per il suo sostituto.

LEGGI ANCHE Quali sono le 23 squadre già qualificate ai gironi di Champions League

Si tratta di Folarin Balogun, attaccante attualmente allo Stade de Reims, in prestito dall’Arsenal. Ai Gunners, però, non sembra avere futuro e l’Inter si sarebbe inserita nella lista di pretendenti al giocatore statunitense, che comprende tanti club in giro per l’Europa (Marsiglia, Lipsia, Monaco e Villarreal i più importanti).

Il classe 2001, tuttavia, non costa poco: ci vogliono circa 40 milioni di euro per acquistarlo dopo la grande stagione in Francia. Cifra proibitiva per i nerazzurri, che potrebbero mettere sul piatto un’offerta da 20-25 milioni di euro più bonus.

L’opinione di Passione Inter

Balogun è alla sua prima stagione da 20 gol e investire tanto su di lui vorrebbe dire avere grande fiducia su una sua esplosione definitiva ad alto livello. La cifra richiesta dall’Arsenal è molto alta per gli standard nerazzurri, anche se l’Inter riuscisse ad abbassare le pretese dei londinesi. All’attaccante statunitense non manca di certo il talento, ma l’operazione presenta comunque dei rischi. Certo, deludere più di quanto ha fatto Correa sarebbe abbastanza difficile.