Il finale della storia tra l’Inter e Milan Skriniar è già scritto. Lo slovacco a giugno si trasferirà a Parigi e comincerà una nuova avventura. Prima di ciò, rimangono le ultime due partite stagionali, in cui il difensore potrebbe indossare la maglia nerazzurra prima dell’addio.

Secondo quanto riporta QS, Skriniar potrebbe tornare in campo contro il Torino per testare le sue condizioni dopo l’operazione che lo ha tenuto fuori per quasi tutto il girone di ritorno. Un test, prima della finale contro il Manchester City, in cui il 37 difficilmente giocherà. Per Simone Inzaghi rimane comunque una risorsa in caso di necessità, per quella che è comunque la gara più importante della sua carriera finora.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Milan Skriniar è molto probabilmente una ferita aperta per molti tifosi interisti. Quando quest’anno ha indossato la fascia di capitano, molti vedevano in lui l’uomo giusto per tenerla attorno al braccio. La notizia dell’accordo con il Paris Saint-Germain ha fatto rapidamente cambiare idea. A meno di grandi soprese, in finale di Champions giocherà Matteo Darmian che durante l’anno ha fatto suo il ruolo di braccetto destro. Allo stesso tempo è più che comprensibile che Inzaghi voglia arrivare alla finale di Istanbul nel migliore dei modi. Uno Skriniar in più in panchina, non può che fare comodo.