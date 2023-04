Nuove asse caldo di mercato tra l’Inter e… l’agenzia di Dumfries?

Dumfries, Doekhi e Grimaldo. Rispettivamente un giocatore dell’Inter e due obiettivi del mercato nerazzurro. Le due caratteristiche che li accomuna? Essere dei difensori e far parte… del Wasserman Group. Stiamo parlando della famosa agenzia a cui si è affidato di recente anche l’esterno olandese del Biscione. Lui come Doekhi e Grimaldo, finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio.

Nell’ultimo periodo si è parlato di un interessamento per questi due profili intriganti: il primo per le caratteristiche tecniche che ricordano Van Dijk, il secondo soprattutto per l’allettante situazione contrattuale (va in scadenza a fine giugno). Ma di questo ormai noto gruppo fanno parte anche diversi giocatori stuzzicanti. A partire dall’inarrivabile Valverde (con una valutazione, secondo Transfermarkt, di 100 milioni di euro) passando per la (probabile) futura stella del Borussia Dortmund Moukoko e Akè del Manchester City, ma anche Koopmeiners dell’Atalanta o Joe Gomez del Liverpool, fino all’ex Juve Mckennie o Söyüncü, difensore del Leicester già accostato ai nerazzurri nelle recenti sessioni di mercato (anche se attualmente sembra molto vicino all’Atletico Madrid).

Ovviamente per il momento si tratta solo di ipotesi e di eventualità ancora da definire, ma intanto i primi indizi sono apparsi sulla scena. Già in passato la dirigenza interista si era affidata al super agente Kia Joorabchian, che “consigliò caldamente” gli acquisti di Joao Mario e Gabigol. Ma questa volta, in caso si dovesse riproporre uno scenario similare, l’Inter spera di ottenere un esito completamente diverso.