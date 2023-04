L’addio di Skriniar lascerà un buco enorme nella difesa dell’Inter, che rischia di perdere anche altri elementi, come De Vrij, Bastoni e D’Ambrosio. I nerazzurri, pertanto, sono molto attivi per individuare possibili rinforzi per nel reparto arretrato.

Oltre ai nomi già noti, come quello di Scalvini dell’Atalanta, il profilo nuovo accostato ai nerazzurri è Danilho Doekhi, difensore olandese dell’Union Berlino.

L’interesse dei nerazzurri era stato evidenziato dall’agente del giocatore, in un’intervista degli scorsi giorni. Oggi, la conferma arriva dal Corriere dello Sport, che parla di un valore di mercato di circa 15 milioni di euro.

Tuttavia, l’ottima stagione del 24enne olandese, potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino. Doekhi, infatti, arrivato svincolato in Germania, sta fornendo ottime prestazioni (31 presenze e 5 reti), aiutando l’Union Berlino nella sua sorprendente annata da alta classifica. Per il centrale, inoltre, ci sarebbe anche l’interesse del Napoli.