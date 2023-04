Gds – Juve e big europee: la concorrenza per Scalvini è spietata

Come ricorda anche la Rosea, Scalvini sarebbe un investimento ideale per diversi motivi: futuribilità e margini di crescita, ma anche duttilità tattica e personalità. Assicurarsi un giocatore già così importante in Serie A, a soli 19 anni, sarebbe strategicamente eccellente.

Tuttavia, l’eccezionalità di Scalvini è nota a tutti, in primis all’Atalanta, che spara in alto consapevole di avere un gioiello in casa. Di fronte a una cifra del genere, con la concorrenza estera in agguato, l’approdo di Scalvini a Milano rischia di rimanere solo una fantasia.