Gds – Inter, occhio: su Baldanzi ci sono anche Milan e Napoli

Nella netta sconfitta subita per mano dell’Inter, Tommaso Baldanzi è stato il giocatore dell’Empoli che meglio ha messo in mostra il suo grande talento. Non a caso, i nerazzurri lo stanno seguendo da tempo, e la gara di domenica potrebbe essere stata l’occasione per discuterne con i dirigenti della società toscana.

Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, sul trequartista classe 2003 ci sono anche altre due grandi del calcio italiano: Milan e Napoli. I rossoneri, in particolare, avranno bisogno di intervenire proprio in quel ruolo. Anche i partenopei seguono con attenzione, pronti a sfruttare gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Corso, presidente dei toscani.

La valutazione attuale di Baldanzi, sebbene l’Empoli non abbia voluto sbilanciarsi in tal senso, si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro. Una cifra ancora abbordabile, ma destinata a salire nelle prossime settimane, alla luce delle ottime prestazioni in Serie A.