L’Inter rischia davvero di perdere André Onana. Il Chelsea è deciso ad acquistare il portiere camerunense e già nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra i dirigenti nerazzurri e alcuni intermediari del club londinese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, una prima chiacchierata potrebbe avvenire già domani, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il Chelsea sta osservando con attenzione Onana ed è ormai convinto a puntare su di lui.

L’Inter valuta l’estremo difensore circa 40 milioni di euro, ma i Blues sarebbero disposti a offrire Kepa, che in questa stagione sembra esseri ritrovato dopo annate difficili. Per i nerazzurri sarebbe un’alternativa a Vicario, individuato come primo obiettivo per la porta.

Privarsi di Onana sarebbe doloroso, ma garantirebbe all’Inter una plusvalenza irrinunciabile. Anche per questo motivo, la dirigenza interista preferirebbe un‘offerta totalmente in denaro (insieme a Kepa, il Chelsea aggiungerebbe circa 10 milioni di euro). Anche se, uno scambio di portieri non creerebbe un buco tra i pali da dover colmare.