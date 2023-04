Inter-Juventus, le probabili formazioni: tornano i titolari

Inter-Juventus non è mai una partita come le altre. A maggior ragione in questo caso, in cui le due squadre si giocano la possibilità di accedere a una finale. Mercoledì 26 aprile, infatti, i nerazzurri affronteranno la squadra di Allegri, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. All’andata finì 1-1 tra molte polemiche.

Per provare a superare il turno, Inzaghi si affiderà ai suoi titolarissimi. Spazio, dunque, a Calhanoglu in cabina di regia, mentre in attacco giocheranno Lautaro Martinez e Dzeko, favorito su Lukaku, a disposizione dopo la grazia della FIGC.

La Juventus, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Cuadrado sulla fascia destra e schiererà Perin tra i pali al posto Szczesny. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Di Maria e Vlahovic.