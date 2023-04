Il destino di Lukaku è avvolto da grande incertezza, sebbene lui voglia rimanere. Anche Dzeko non è sicuro della sua permanenza a Milano. L’Inter, allora, sta valutando diversi profili per l’attacco e due obiettivi potrebbero arrivare dalla Nazionale Italiana.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti l’Inter starebbe osservando con attenzione Mateo Retegui e Gianluca Scamacca, entrambi nel giro dei convocati del ct Roberto Mancini.

L’attaccante del Tigre, in particolare, sarebbe da tempo un obiettivo nerazzurro, ma c’è un ostacolo legato al cartellino: difatti, il 50% dei diritti del giocatore appartengono al Boca Juniors. Questo potrebbe rendere più complessa la trattativa, ma la sensazione è che un affondo interista, quando ci sarà, possa comunque andare a buon fine.

Scamacca, invece, potrebbe fare ritorno in Italia dopo una stagione non brillantissima al West Ham. L’Inter lo ha seguito molto in passato e la pista potrebbe riaccendersi nei prossimi mesi. Stessa situazione per il Milan, mentre la più interessata al momento attuale sembra essere la Juventus. Pertanto, c’è tanta concorrenza italiana da superare. Inoltre, va capita la valutazione economica fatta dagli inglesi, che un anno fa lo acquistarono per 40 milioni di euro.