L’Inter ha ritrovato i gol di Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi a segno contro l’Empoli. È stata la prima volta della Lu-La da più di due anni e ora i nerazzurri non vogliono più farne a meno. A partire già dalla semifinale di Coppa Italia, contro la Juventus.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Inzaghi è forte la tentazione di schierare entrambi titolari già domani. D’altronde, Lautaro si è ritrovato e Lukaku è in crescita nei numeri e nelle prestazioni, mentre Dzeko arranca da un po’ di mesi.

Se non sarà domani, comunque, è probabile che il finale di stagione vedrà un ribaltamento delle gerarchie dell’attacco. L’Inter potrebbe tornare a viaggiare a ritmo di Lu-La, come ai tempi dello Scudetto, quando la coppia d’attacco nerazzurra era tra le più dominanti in Italia e in Europa.