TS – L’Inter crede in Stankovic: possibile ritorno a Milano?

Il futuro della porta dell’Inter sta vivendo settimane di grande incertezza: Onana è un chiaro obiettivo del Chelsea, con Vicario individuato come possibile sostituto. Pertanto, potrebbe esserci uno stravolgimento improvviso, che potrebbe coinvolgere anche i ruoli di riserva.

Secondo Tuttosport, infatti, l’Inter rifletterà anche sui contratti in scadenza di Handanovic e Cordaz. I rinnovi non sono da escludere, ma il portiere sloveno dovrà accettare una riduzione del suo attuale ingaggio da 2.5 milioni di euro.

Per questo motivo, l’Inter starebbe valutando i portieri in prestito: Radu sta facendo bene all’Auxerre, ma la cessione sembra inevitabile, mentre Brazao ha ancora bisogno di crescere. Allora, i nerazzurri potrebbero decidere di puntare su Filip Stankovic come dodicesimo uomo. La società crede molto in lui e al Volendam sta facendo molto bene. Un rientro a Milano non è da escludere.