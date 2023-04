Inter-Juventus, quanti diffidati! Sette giocatori a rischio squalifica

Inter-Juventus sarà il primo grande snodo del finale di stagione per i nerazzurri. A San Siro, la squadra di Inzaghi dovrà battere i bianconeri, per superare il turno e provare a conquistare di nuovo la Coppa Italia, come lo scorso anno.

L’Inter, tuttavia, dovrà anche fare molta attenzione ai cartellini gialli. Infatti, ci sono ben 7 calciatori nerazzurri diffidati nella sfida di domani sera. Oltre ai 5 già presenti all’andata (Onana, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez e Correa), si sono aggiunti anche Brozovic e Lukaku, ammoniti nella gara dell’Allianz Stadium.

Domani sera, inoltre, lnzaghi dovrà fare a meno di Handanovic, squalificato dopo l’espulsione ricevuta per l’alterco con Cuadrado, nel finale della partita di andata. Due, invece, i diffidati nella Juventus: Danilo e Miretti.

L’arbitro della gara sarà Doveri, i cui precedenti con l’Inter non sono eccezionali.