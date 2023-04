Inter-Juventus, designato l’arbitro Doveri: i precedenti

L’Inter è pronta a giocarsi un pezzo importante della propria stagione. A San Siro, i nerazzurri affronteranno la Juventus, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Gli uomini di Inzaghi ripartiranno dall’1-1 dell’andata, strappato all’ultimo minuto. Il calcio d’inizio sarà mercoledì 26 aprile, alle ore 21.

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma 1.

Precedenti equilibrati con il fischietto laziale, che ha già arbitrato l’Inter in 28 occasioni. Il totale recita 11 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione, però, Doveri ha arbitrato l’Inter solo in un’altra circostanza, sempre contro la Juventus: la sconfitta per 2-0 della gara di andata di Serie A.

Mercoledì sera, al fianco di Doveri ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Mariani. Al VAR, invece, ci sarà Di Paolo, con Di Martino nel ruolo di AVAR.