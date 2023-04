Nuovi sviluppi nella vicenda dei cori razzisti contro Lukaku in Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, giocata lo scorso 4 aprile. Dopo la revoca della chiusura per la curva bianconera e il ricorso respinto per la squalifica di Lukaku, poi graziato dalla FIGC, arrivano i Daspo per 171 tifosi juventini.

Il provvedimento è stato preso dalla Questura di Torino, come risultato dell’inchiesta della Digos sugli ululati razzisti rivolti al giocatore dell’Inter dalla Curva Sud dell’Allianz Stadium. I responsabili sono stati individuati con un attento lavoro di ricerca tramite video e audio, che hanno permesso di risalire ai colpevoli. Alcuni degli identificati appartengono a gruppi ultrà della Juventus. Le indagini per verificare tutte le persone coinvolte nella vicenda sono ancora in corso.

Inoltre, durante l’inchiesta la Digos di Torino ha anche segnalato un coro arrivato dal settore occupato dai tifosi dell’Inter. Quest’ultimi, verso la metà del primo tempo, avrebbero intonato “Liverpool Liverpool”, con chiaro riferimento alla strage dell’Heysel.