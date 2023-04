Un appuntamento con la storia. Nessuno vuole mancare. Inter-Milan, per la seconda volta in vent’anni, sarà la semifinale di Champions League. Un doppio confronto imperdibile, in cui tutti – tra qualche decennio – vorrebbero dire “Io c’ero“.

La società nerazzurra, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le modalità attraverso cui acquistare un biglietto per la gara di ritorno, quella in casa dell’Inter.

La prima fase prenderà il via alle ore 16.00 di mercoledì 26 aprile e riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, che potranno confermare il loro esatto posto di abbonamento, al miglior prezzo, fino alla mezzanotte di lunedì 1 maggio. I biglietti partiranno da 69 € per il secondo e terzo anello verde.

Nella giornata di martedì 2 maggio, dalle 10.30 a mezzanotte, sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA o alla squadra ospite (settori R-S di primo anello rosso, 160-162 nel primo anello arancio, 268-270 di secondo anello arancio e tutto il secondo anello blu). Saranno quindi i primi a poter scegliere anche tra i posti non confermati dagli abbonati, allo stesso miglior prezzo garantito. Sarà necessario utilizzare il numero della tessera Siamo Noi, sulla quale è caricato l’abbonamento di campionato, per concludere l’acquisto. Tutti i biglietti saranno tuttavia emessi in formato elettronico PDF e non verranno quindi caricati sulla stessa tessera.

La fase due comincerà dalle ore 10.30 e durerà fino alla mezzanotte di mercoledì 3 maggio, quando gli abbonati potranno invece acquistare un massimo di 2 biglietti, quindi anche per amici e parenti, scegliendo qualsiasi posto disponibile tra tutti i settori dello stadio.

Giovedì 4 maggio, dalle 10.30 alla mezzanotte dello stesso giorno, partirà la fase tre: la vendita riservata ai soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per ordine, purché tutti soci attivi alla stagione 2022-23. I tagliandi acquistati durante questa fase possono essere ceduti soltanto ad un altro socio Inter Club.

Dalle ore 10.30 di venerdì 5 maggio inizierà la fase quattro e sarà il turno dei titolari di tessera SiamoNoi, sottoscritta entro martedì 18 aprile. Potranno acquistare fino a 2 biglietti per transazione fino alla mezzanotte di domenica 7 maggio.

La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10.30 di lunedì 8 maggio, solo online su inter.it/tickets .

Infine, il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà il secondo anello blu, come da tradizione storica nei Derby di Milano e in accordo tra i Club.

Chi può si affretti a prenotarsi un posto. Lo spettacolo, alla Scala del calcio, è pronto ad avere inizio.