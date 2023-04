Al netto della sfortunata gara di San Siro contro l’Inter, la stagione di Sensi lo ha riproposto su ottimi livelli in Serie A, come non si vedeva da un po’ di anni. Tuttavia, non sembra esserci futuro in nerazzurro per lui, nonostante un giocatore con le sue caratteristiche possa rivelarsi sempre utile.

Per quanto riguarda Gagliardini, invece, il suo destino è ormai segnato e il contratto in scadenza con l’Inter non verrà rinnovato. D’altronde, lo scarso utilizzo degli ultimi mesi testimonia un po’ il declino dell’avventura nerazzurra del centrocampista.