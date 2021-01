Fiorentina-Inter, Barella (RAI): “Eriksen in regia può aiutare tutti noi. Oggi sarà una bella battaglia”

L’Inter si prepara al debutto stagionale in Coppa Italia, dove sul campo del Franchi di Firenze incontrerà la Fiorentina per la gara valida per gli ottavi di finale della competizione. A ridosso della partita il centrocampista nerazzurro Niccolò Barella ha parlato così ai microfoni di Rai 1, commentando la gara: “Sarà una bella battaglia. Eriksen? E’ un grandissimo giocatore, in quella posizione ci può dare giocare importanti e le sue qualità potranno servirci“. Il numero ventitre interista partirà dal primo minuto nel centrocampo di Conte affiancando così Eriksen e Vidal.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi